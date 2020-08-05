В Украине рекордно нарастили тестирование на COVID-19: ИФА "опережает" ПЦР

КИЕВ. 5 августа. УНН. За прошедшие сутки в Украине проведено рекордное количество тестов на коронавирус, всего - 35 902 тестирования, передает УНН со ссылкой на данные, озвученные сегодня главой Минздрава Максимом Степановым.

Так, ПЦР-тестов на коронавирус было проведено - 17 519, что на 23,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Методом ИФА-провели 18 383 исследований, что на 19,4% больше показателей предыдущих суток.

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Напомним, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 5 августа поступило 1653 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 129 372 сообщения о подозрении на заболевание.

Отметим, увеличением тестирований можно объяснить очередной коронавирусный антирекорд в Украине.

За минувшие сутки обнаружили 1271 случай, всего уже 75 490 случаев. При этом выздоровели 41 527 человек, из них накануне 914, а 1788 - умерли (накануне - 24).

Как писал УНН, ИФА-тестирование может вывести Украину из карантина, при условии его массового проведения. Так считают инфекционисты и объясняют, что иммунные к "ковиду" граждане (зная о наличии у них антител) могут безопасно для себя и окружающих возвращаться к работе, особенно, когда она предусматривает значительное количество контактов.