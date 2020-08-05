За полгода более 8 тыс. пар заключили "брак за сутки" - Минюст

КИЕВ. 5 августа. УНН. За полгода в этом году более 8 тысяч пар воспользовались услугой "брак за сутки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В течение 6 месяцев 2020 года более 8 тысяч пар воспользовались услугой "брак за сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желающим воспользоваться сервисом по регистрации брака в сокращенные сроки необхидно️ обратиться к организатору государственной регистрации брака; выбрать дату и время для проведения государственной регистрации; ️ заключить гражданско-правовой договор о предоставлении услуг; ️ посетить собственную свадьбу.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине пока нельзя проводить большие свадьбы, где, например, присутствуют 50 гостей, все еще нельзя. Максимальное количество людей на таком торжестве не должно превышать 10.