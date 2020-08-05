Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание правительства
Эксклюзивные новости УНН
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4050

За полгода более 8 тыс. пар заключили "брак за сутки" - Минюст

За полгода более 8 тыс. пар заключили "брак за сутки" - Минюст

КИЕВ. 5 августа. УНН. За полгода в этом году более 8 тысяч пар воспользовались услугой "брак за сутки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В течение 6 месяцев 2020 года более 8 тысяч пар воспользовались услугой "брак за сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желающим воспользоваться сервисом по регистрации брака в сокращенные сроки необхидно️ обратиться к организатору государственной регистрации брака; выбрать дату и время для проведения государственной регистрации; ️ заключить гражданско-правовой договор о предоставлении услуг; ️ посетить собственную свадьбу.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине пока нельзя проводить большие свадьбы, где, например, присутствуют 50 гостей, все еще нельзя. Максимальное количество людей на таком торжестве не должно превышать 10.

Источник: УНН
Теги: Минюст, свадьба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.