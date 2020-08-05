Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Ситуация на месте вчерашнего взрыва в Бейруте
Эксклюзивные новости УНН
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Нардеп рассказал, как изменится количество судебных учреждений после уменьшения количества районов в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
10500

Взрыв в Бейруте: Украина подготовила отряд спасателей для помощи

Взрыв в Бейруте: Украина подготовила отряд спасателей для помощи

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 5 августа. УНН. Украина подготовила отряд спасателей, которые готовы вылететь для помощи в Бейрут, столицу Ливана, где произошел мощный взрыв в порту. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Наши соболезнования и слова поддержки всему ливанскому народу. Я попрошу МИД постоянно информировать общественность о ситуации, нет ли среди пострадавших украинцев. В случае необходимости - мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложениями оказания необходимой помощи нашим спасателями. Соответствующий отряд готов лететь в случае необходимости", - сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас продолжается заседание правительства в Ливане и примут решение, какая именно помощь им нужна.

Напомним, как сообщили в правительстве, на данный момент, по данным посольства Украины в Ливане, нет информации о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, взрывы, помощь, Ливан, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.