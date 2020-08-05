Взрыв в Бейруте: Украина подготовила отряд спасателей для помощи

КИЕВ. 5 августа. УНН. Украина подготовила отряд спасателей, которые готовы вылететь для помощи в Бейрут, столицу Ливана, где произошел мощный взрыв в порту. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Наши соболезнования и слова поддержки всему ливанскому народу. Я попрошу МИД постоянно информировать общественность о ситуации, нет ли среди пострадавших украинцев. В случае необходимости - мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложениями оказания необходимой помощи нашим спасателями. Соответствующий отряд готов лететь в случае необходимости", - сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас продолжается заседание правительства в Ливане и примут решение, какая именно помощь им нужна.

Напомним, как сообщили в правительстве, на данный момент, по данным посольства Украины в Ливане, нет информации о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте.