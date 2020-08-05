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Кабмин представил обновленную семилетнюю госстратегию регионального развития

Кабмин представил обновленную семилетнюю госстратегию регионального развития

КИЕВ. 5 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства представил обновленную госстратегию регионального развития страны на 7 последующих лет, передает корреспондент УНН.

"Этот документ подготовило Минрегионразвития. Это важный документ, полный новыми смыслами, европейскими подходами к развитию регионов. В документе определено, как государство будет развивать и поддерживать территории, в частности городские агломерации, монофункциональные города, сельские территории в неблагоприятных условиях, горные районы, макрорегион Азов-Черное море, приграничные территории и другие", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в документе учтены и вопросы нового административно-территориального устройства, новосозданных 136 районов и 1470 ОТГ, и "это лишь один из шагов в этом направлении".

"Мы говорим о школах, больницах, безопасной окружающей среде. Никто не говорит о сокращении объектов социальной инфраструктуры через ликвидацию советского типа районов. Мы хотим приближать услуги граждан, поэтому о какой-то системной смене речь не идет", - заверил глава правительства.

Ранее в УНН сообщалось, что реформа децентрализации приближается к своему завершению.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, децентрализация, стратегия
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