Правительство выделит 5,5 млн грн на жилье для переселенцев — Шмыгаль

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министр Украины выделит 5,5 млн грн для приобретения жилья для 55 переселенцев. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Добавлю несколько слов о выделении средств на жилье для переселенцев. Это 5,5 млн грн для приобретения 18 квартир и одного дома. 55 переселенцев в Донецкой и Запорожской области получат собственное жилье. Это могут быть небольшие цифры в масштабах страны, но нам важно говорить о таких вещах. Сегодня такие средства будут выделены", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в Украине учтено 1 450 798 внутренне перемещенных лиц сО временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.