Шмыгаль поручил Шкарлету развивать концепцию STEM-образования в Украине

КИЕВ. 5 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил временно исполняющего обязанности Министра образования и науки Сергея Шкарлета проработать вопрос, чтобы концепция STEM-образования получила свое практическое применение максимально на всех уровнях в украинском пространстве. Об этом шла речь во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"STEM-образование позволит популяризировать инженерные профессии, распространять инновационно-педагогический опыт, образовательные технологии. Попрошу исполняющего обязанности министра проработать вопрос, чтобы концепция получила свое практическое применение максимально на всех уровнях в украинском пространстве", - дал соответствующее поручение Шмыгаль.

Премьер отметил, что такой подход будет лучше сочетаться с реформированным школьным образованием.

"Сегодняшним решением мы фактически направим один млрд грн на обеспечение новой украинской школы. Предлагаем, чтобы эти средства могли использоваться на материально-техническое обеспечение новой украинской школы", - добавил Шмыгаль.

Добавим, что STEM-образование - это ряд или последовательность курсов, или программ обучения, которое готовит учеников к успешному трудоустройству, к образованию после школы или для того и другого, требует различных и более технически сложных навыков, в частности с применением математических знаний и научных понятий.

Напомним, что на доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен.