Катастрофа самолета МАУ: Украина и Иран обсудили следующий раунд переговоров

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом следующий раунд переговоров о компенсациях семьям жертв катастрофы самолета МАУ рейса PS752 над Тегераном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны обсудили результаты первого раунда переговоров о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы, который состоялся в Киеве 30 июля.

"Требование украинского государства и общества очень простое: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим", - отметил Кулеба.

Также украинский министр подчеркнул, что к следующему раунду переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от иранской всю необходимую информацию относительно обстоятельств сбивания самолета. По его словам, после установления всех фактов можно будет перейти к вычислению уровня компенсаций.



"Министры согласились, что встреча переговорных команд в октябре должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном. Следующий раунд переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбивания пассажирского самолета авиакомпании МАУ состоится в октябре 2020 году в Тегеране.



Также напомним, что объемы компенсаций за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" иранскими войсками будут вычислять только после того, как Иран продемонстрирует готовность завершить расследование и наказать виновных.

Как сообщал УНН, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.