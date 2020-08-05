Зеленский провел переговоры с Лукашенко: о чем говорили

КИЕВ. 5 августа. УНН. Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе. Об этом сообщил Президент Украины в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

"Провел телефонный разговор с Президентом Александром Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности, согласно действующим международно-правовым документам", - сообщил Зеленский.

Также в Офисе Президента сообщили о деталях переговоров между президентами.

Отмечается, что главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Указывается, что Владимир Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. Было уделено внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года. Владимир Зеленский выразил личную благодарность Президенту Республики Беларусь за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.

"Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил Глава государства.

Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств.

Как сообщалось ранее в УНН, Кулеба обсудил с главой МИДа Беларуси визит Зеленского и участие в "Люблинском треугольнике".