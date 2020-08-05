Дата-центры и водородный завод: в Минэнерго обсудили новые возможности энергетики Украины

КИЕВ. 5 августа. УНН. Руководительница Минэнерго Ольга Буславец обсудила новые возможности энергетики Украины с инвесторами в отрасль альтернативной энергетики - директором ООО "Н2" Андреем Жовнером и СЕО Yom Capital Ltd Уолтером Комареком, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь шла о потенциальных проектах по строительству дата-центров и водородного завода для загрузки отечественных генерирующих мощностей. В частности, инвесторов интересует южный регион, где наблюдается значительный профицит электроэнергии, сотрудничество с НАЭК "Энергоатом", ЗАО "Укргидроэнерго".

Создание новых потребителей электроэнергии поможет загрузить незадействованные генерирующие мощности и разгрузить элементы системы передачи, говорят в Минэнерго.

Ольга Буславец выразила готовность поддержать перспективные проекты.

"Мы приветствуем и поддерживаем инновационные идеи для развития отечественной энергетики, в частности, повышение потребления электроэнергии. Мы готовы оказывать необходимую поддержку со стороны Министерства в рамках наших полномочий", - подчеркнула Буславец.

Напомним, ранее Буславец сообщила, что Минэнерго удалось вывести шахтеров из полугодового простоя и одновременно увеличить мощность атомных электростанций.

Также напомним, Буславец подвела итоги своих первых 100 дней на министерском посту. Среди главных достижений, кроме возвращения шахтеров к работе: снижение "зеленых" тарифов и приведение энергобаланса Украины в соответствие с потреблением.