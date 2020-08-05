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Маркевич опроверг "вброс" о зарплате: моим заработкам до выведенных 150 млн долл. с "Привата" очень далеко

Маркевич опроверг "вброс" о зарплате: моим заработкам до выведенных 150 млн долл. с "Привата" очень далеко

Мирон Маркевич

КИЕВ. 5 августа. УНН. Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на вброс информации о якобы его "заоблачной заработной плате" в УАФ в размере более 700 тыс. грн, передает УНН.

По его словам, цифры не соответствуют действительности, и, к сожалению, никто даже не попытался их проверить.

"Эта информация - это чистый фейк, и уже не первый раз они это выбрасывают. Даже не знаю зачем и на кого оно рассчитано. А фейки я не люблю и не хочу комментировать, потому что это не соответствует действительности", - сказал функционер.

Маркевич отметил, что догадывается, кто стоит за распространением этой информации и добавил, что его заработкам до выведенных из "Привата" 150 млн долл. еще очень далеко.

"Пусть лучше эти деньги считают. Я все прекрасно понимаю "откуда ноги растут", - сказал он.

Напомним, информацию о якобы заработной плате Маркевича в размере 700 тыс. грн распространил бывший журналист Константин Андриюк.

Также напомним, по данным американских СМИ, Kroll вычислила аферу братьев Суркисов по выводу из "Привата" 150 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Игорь Суркис
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