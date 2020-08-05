КИЕВ. 5 августа. УНН. Правительство следующие две недели будет работать над соглашением об ассоциации с ЕС, каждый министр должен определить по три-четыре приоритета в сфере евроинтеграции. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"У меня есть предложение к протоколу. В контексте подготовки плана действий правительства на выполнение программы деятельности Кабинета министров Украины, а мы такой план должны по регламенту подготовить и готовим, прошу заместителя министра по вопросам европейской интеграции ознакомить ... министров с обязательствами Украины, в соответствии с соглашением об ассоциации, решениями двусторонних органов ассоциации и совместно определить три-четыре ключевые приоритеты в сфере европейской интеграции для каждого министра", - сказал Шмыгаль.

Также он обязал в недельный срок об этом проинформировать вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Давайте две недели сделаем европейскими. Поработаем с соглашением, с приоритетами, которые есть там, определим правильный вектор и направление", - добавил Шмыгаль.

Кроме того, он предлагает внести на рассмотрение правительства проекты решений о создании комиссии по вопросам европейской интеграции и обновления состава рабочей группы по вопросам зеленого курса.

"Подготовить список приоритетных законопроектов в контексте европейской интеграции для рассмотрения на очередной сессии ВР для их рассмотрения на первом заседании комиссии", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в Кабмине рассказали, как должен происходить процесс обновления соглашения об ассоциации с ЕС.