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В Украине изменили методику определения среднерыночной стоимости автомобиля

В Украине изменили методику определения среднерыночной стоимости автомобиля

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня, 5 июля, Кабинет министров Украины внес поправки в методику определения среднерыночной стоимости автомобиля. Теперь объем цилиндров двигателя будет определяться и в литрах, и в кубических сантиметрах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил присутствующий на заседании правительства нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Так, Винницкий окружной суд в своем решении постановил, что нужно нормировать практику оценки автомобиля для его налогообложения. Стоимость налогообложения должна быть четкой, а все споры в этом случае должны решаться в пользу налогоплательщика, а не государства.

Ранее Минэкономики рассчитывало стоимость автомобиля исходя из того, что большинство дилеров поставляют автомобили и отмечают их стоимость через показатель объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой.

Напомним, что в сервисном центре МВД рассказали о том, какие изменения произошли в Налоговом кодексе по уплате налогов от продажи легковых автомобилей.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, автомобили, стоимость
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