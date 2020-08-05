Фонду госимущества поручили найти помещение для новосозданного министерства по вопросам ОПК

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабмин поручил Фонду госимущества передать перечень помещений для новосозданного Министерства стратегических отраслей промышленности. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Протокольное поручение - Фонду госимущества разработать и передать перечень помещений для размещения новосозданного Министерства стратегических отраслей промышленности. Это кроме тех предложений, которые мы отработали на правительственном совещании. Согласовывают, давайте такое поручение сегодня примем", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров принял проект постановления, который создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.