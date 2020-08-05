Новости: Политика
Среда, 5 августа 2020, 15:25 • Антонина Карташева • 5490
Фонду госимущества поручили найти помещение для новосозданного министерства по вопросам ОПК
КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабмин поручил Фонду госимущества передать перечень помещений для новосозданного Министерства стратегических отраслей промышленности. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Протокольное поручение - Фонду госимущества разработать и передать перечень помещений для размещения новосозданного Министерства стратегических отраслей промышленности. Это кроме тех предложений, которые мы отработали на правительственном совещании. Согласовывают, давайте такое поручение сегодня примем", - сказал Шмыгаль.
Напомним, Кабинет министров принял проект постановления, который создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Источник: УНН
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