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Фонду госимущества поручили найти помещение для новосозданного министерства по вопросам ОПК

Фонду госимущества поручили найти помещение для новосозданного министерства по вопросам ОПК

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабмин поручил Фонду госимущества передать перечень помещений для новосозданного Министерства стратегических отраслей промышленности. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Протокольное поручение - Фонду госимущества разработать и передать перечень помещений для размещения новосозданного Министерства стратегических отраслей промышленности. Это кроме тех предложений, которые мы отработали на правительственном совещании. Согласовывают, давайте такое поручение сегодня примем", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров принял проект постановления, который создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Фонд госимущества
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