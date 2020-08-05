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Чернышев: государство должно перейти от дотаций к инвестиционной поддержке проектов

Чернышев: государство должно перейти от дотаций к инвестиционной поддержке проектов

Алексей Чернышев

КИЕВ. 5 августа. УНН. В утвержденной Кабинетом министров Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы изменился подход к планированию развития регионов. Поэтому государство должно перейти от дотаций к инвестиционной поддержке твердых и мягких проектов. Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает корреспондент УНН.

"Мы изменили подход к планированию развития регионов, определив различные типы функциональных территорий, их будет 10. Также предлагаем внедрение межсекторального подхода. Это означает, что экологические или социальные вопросы должны решаться во взаимодействии с экономическими рычагами отдельного региона", - рассказал Чернышев.

Так, например, развитие туристической отрасли в определенном регионе должно быть обеспечено за счет построения дорог.

"Также мы меняем акцент, государство должно перейти от дотаций к инвестиционной поддержке твердых и мягких проектов. Твердые проекты - это сады, школы, все, что создает рабочие места. И усилить это мягкими проектами - социальными инициативами", - рассказал министр.

Напомним, что сегодня, 5 августа, Кабинет министров Украины утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Минрегион, стратегия
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