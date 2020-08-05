Кабмин определил вознаграждение членов наблюдательного совета "Нафтогаза" - нардеп

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров урегулировал вопрос гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Годовое вознаграждение установлено на уровне 2 962 080 гривен. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 5 августа, передает УНН со ссылкой на Telegram канал нардепа Алексея Гончаренко.

Так, в пояснительной записке к проекту документа приводится расчет вознаграждения. Согласно постановлению правительства, принятому в феврале 2020 года, максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения оплаты услуг члена наблюдательного совета определяется в кратности к среднемесячной заработной плате по видам экономической деятельности.

По данным Госстата, размер среднемесячной заработной платы за IV квартал 2019 года в среднем в экономике составляет 11 220 гривен.

"Таким образом, максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения оплаты услуг независимого члена наблюдательного совета определяется: 11 220 гривен х 22 = 246 840 гривен, а максимально допустимый размер годового вознаграждения рассчитывается: 246 840 гривен х 12 месяцев = 2 962 080 гривен", - говорится в документе.

Аналогичный расчет сделан и для представителей государства в наблюдательном совете.

Напомним, что Нафтогаз поднял цену на газ для населения в августе.