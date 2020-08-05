Кабмин утвердил финансовый план АМПУ на 2020 год

КИЕВ. 5 августа. УНН. Правительство утвердило финансовый план Администрации морских портов Украины на 2020 год. Чистую прибыль планируется получить в размере 7 487,1 млн грн. Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин утвердил финансовый план Администрации морских портов Украины на 2020 год: чистый доход планируется в размере 7 487,1 млн грн, доход всего - 7 961,5 млн грн. Чистая прибыль - 2 085,2 млн грн; капитальные инвестиции - 1 115,9 млн грн ", - написал Гончаренко.

По его словам, этим же распоряжением Кабмин ограничил зарплату главе и членам правления АМПУ.

Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил до 30 сентября срок отстранения от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривен.