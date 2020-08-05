Кабмин планирует закупить до конца года 630 автомобилей передвижных отделений почтовой связи

КИЕВ. 5 августа. УНН. До конца этого года в Украине должно быть 630 автомобилей передвижных отделений почтовой связи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время официальной презентации новых авто передвижных отделений Укрпочты, передает УНН со ссылкой на "Правительственный портал".

По словам главы правительства, в Украине более 13 млн людей, живущих в отдаленных населенных пунктах, и именно почта является местом, где они могут получить необходимые услуги.

"Передвижные отделения будут доставлять людям почту, лекарства, продукты питания. Там можно будет оплатить коммунальные услуги или получить заказ с онлайн-магазинов. Этот проект, "Дія", ЦНАП в каждой общине - это все часть правительственной стратегии, которая должна уменьшить бюрократию и увеличить доверие украинцев к государству", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что проект передвижных отделений, который реализует Укрпочта, оказывает положительное влияние на экономику.

"Такой проект создает рабочие места и поддерживает национального производителя, ведь дооборудование этих автомобилей происходит на базе одного из черкасских предприятий. К концу этого года таких авто должно быть 630, а в следующем - 2000", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что автомобили передвижных отделений будут ездить до каждого населенного пункта по графику, в зависимости от потребностей населения. В села с населением до 100 жителей - один раз в неделю, до 500 - дважды, в 1200 - три раза, более 1200 - четыре или пять раз в неделю.

Напомним, суд обязал Укрпочту восстановить стационарные почтовые отделения в маленьких селах.