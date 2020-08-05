Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса - Резников

КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинский подход к понятию "особый статус" Донбасса заключается в изменении инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели. Сначала подобные мероприятия будут реализованы на подконтрольной территории. Об этом в статье для Atlantic Council пишет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает УНН.

Так, на сегодняшний день разрабатывается новая экономическая стратегия для востока Украины. При этом основное внимание в ней уделяется развитию тех частей Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем.

"Этот подход, пожалуй, лучше всего можно описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью изменения инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели на региональном уровне", - рассказал Резников.

По его мнению, есть все основания, считать, что на Донбасс можно привлечь масштабные инвестиции. В рамках создания особого инвестиционного режима в подконтрольной части Донбасса могут распространить правила международного коммерческого арбитража. Кроме того, Украина должна взять на себя часть страхового бремени от военных и политических рисков.

"Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы планируем создать специальный фонд для поощрения и поддержки инвестиций, а не только полагаться на помощь доноров", - отметил Резников.

Он также добавил, что на седьмой год войны российская интерпретация "особого статуса" Донбасса неприемлема.

"Вместо того, чтобы помогать разрешению конфликта, Москва делает ставку на ускорение распада Украины. Чем раньше откажутся от этой тупиковой модели, тем лучше... В отличие от деструктивного видения Кремля, цель Украины по созданию нового экономического начала для Донецкой и Луганской областей укрепит украинское единство", - считает вице-премьер.

Ранее УНН писал, что Резников объяснил принцип "свободной экономической зоны" для Донбасса.