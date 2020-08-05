В МИД призвали украинцев в Ливане сообщать о себе посольству

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвал украинцев в Ливане сообщать о себе дипломатическим учреждениям, даже если с ними все в порядке. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передает УНН.

"На территории Бейрута пока связь работает с перебоями, также интернет не всегда работает. Поэтому большая просьба к нашим соотечественникам при первой же возможности обращаться в Посольство Украины в Ливане, сообщать о себе, регистрироваться в системе "Друг", информировать, что с ними все в порядке", - сказал Коваленко.

По его словам, такие меры необходимы, чтобы МИД Украины мог отреагировать на запрос родственников или изменения ситуации в Бейруте.

"Максимально о себе сообщить, чтобы дипломатическое учреждение, а также МИД могли эффективно выполнять свои функции и оказывать необходимую помощь", - подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что Бейрут подвергся значительным разрушениям от взрыва в порту, нарушена инфраструктура города, поэтому пока неизвестно, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, возможно украинцам понадобится помощь МИД Украины.

Представитель МИД Украины рассказал, что сейчас после взрыва в Бейруте пропавших без вести украинцев нет. Дипломат также сообщил, что от взрыва в Бейруте пострадала одна гражданка Украины.



Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута произошел мощный взрыв. По словам губернатора Бейрута, взрыв оставил 300 тыс. человек без крова и нанес ущерб на более 3 млрд долларов. Число погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, более 4000 человек пострадали.