Социальная дистанция и гигиена: в МОН дали рекомендации по началу учебного года

КИЕВ. 5 августа. УНН. С 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате. Соответствующие рекомендации для начала учебного года обнародованы на сайте МОН, передает УНН.

"Согласно рекомендациям Минздрава и ВОЗ, во время образовательного процесса в учреждениях необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до старта учебного года основателям заведений рекомендовано:

- обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты;

- оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток;

- создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

Кроме того, чтобы создать условия для дистанцирования, в частности рекомендуется:

- открыть несколько входов в здание;

- увеличить расстояние между партами;

- использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;

- выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

- использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;

- при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;

- установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

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Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения МОН рекомендует закрепить по классам отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений, как то проведение утреннего круга.

Также МОН рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в начале нового учебного года следует выяснить уровень освоения учебного материала, который ученики изучали дистанционно в конце учебного года 2019/2020, и определить необходимость повторно изучать этот материал.

Общение педагогов с родителями следует осуществлять преимущественно дистанционно с помощью доступных средств связи.

Работа групп продленного дня и внешкольников должна так же быть организована с учетом временных рекомендаций Главного государственного санитарного врача относительн противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях.

МОН также рекомендует предложить родителям учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, заболеванием сахарным диабетом и другое продолжить обучение по более безопасным для них формам - как то на экстернате или дистанционно.

Напомним, как ранее сообщал главный санитарный врач Виктор Ляшко, с начала учебного года, с 1 сентября, будут разные нормы организации учебного процесса для детей и взрослых.