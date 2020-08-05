Правительство утвердило план мероприятий по празднованию Дня памяти защитников Украины

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по празднованию 29 августа - Дня памяти защитников Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня на заседании Правительства было утверждено распоряжение КМУ "О мероприятиях по празднованию в 2020 году Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", который с 2019 года ежегодно отмечается в Украине 29 августа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что его основная цель - внедрение новых традиций по чествованию памяти погибших воинов - защитников Украины. Распоряжение окажет положительное влияние на интересы ветеранов войны и семей погибших защитников Украины, которые положили свои жизни в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, будет способствовать консолидации и развитию украинской нации.

"В этот день предусмотрено приспущение Государственного флага Украины и объявление общенациональной минуты молчания, ограничение развлекательно-концертных мероприятий и трансляций на телевидении и радио, возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений защитников Украины, а также проведение национально-патриотических мероприятий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, областным и Киевской городской госадминистрациям поручено до 15 августа разработать и утвердить свои региональные планы по празднованию памяти погибших защитников Украины.

Также в этом году планируется установка уменьшенных копий государственного флага на всех могилах защитников Украины, проведение всеукраинской акции памяти "Сонях", велопробег ветеранов войны по маршруту Ужгород - Мариуполь и ряд других мероприятий.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал проект указа Президента Владимира Зеленского об установлении нового профессионального праздника - Дня виноградаря и винодела.