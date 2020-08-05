Кабмин одобрил реформу питания в школах

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров утвердил План мероприятий по реформированию системы школьного питания. Обязанности Министерств и ведомств расписаны до 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, данное решение принято в рамках реализации Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды в Новой украинской школе до 2024 года.

Сообщается, что Минэкономики совместно с командой жены Президента Украины Елены Зеленской, а также при участии Минобразования, Минздрава, АМКУ и Госпродпотребслужбы провели опрос среди 500 респондентов, анализ действующей системы школьного питания, определили ее слабые места, десятки консультаций и встреч с органами исполнительной власти, представителями общественных организаций, руководителями учебных заведений.

Результат этой работы и был оформлен в виде плана, сегодня утвержденный правительством. В соответствии с Планом в 2020 году должны быть разработаны и утверждены:

- нормы и порядок организации питания учащихся;

- типичные двухнедельные меню;

- санитарный регламент учреждений среднего образования;

- гигиенические требования к пищеблокам учреждений среднего образования;

- методические указания по применению системы безопасности пищевых продуктов в учреждениях образования;

- методологию осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях.

Также в течение следующих 2,5 лет в учреждениях среднего образования должна быть осуществлена модернизация всех пищеблоков. Кроме этого, вводится на постоянной основе государственный мониторинг пищевых продуктов, поставляемых в учреждения среднего образования.

"Реализация плана мероприятий по реформированию системы школьного питания будет способствовать снижению риска возникновения пищевых отравлений среди детей, повышению уровня их здоровья и формированию здоровой нации", - отметил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко.

Напомним, что в конце 2019 года Президент Украины подписал Указ "О неотложных мерах по улучшению здоровья детей". Во исполнение указа разрабатывалась национальная стратегия развития безопасной и здоровой образовательной среды. Было выделено 400 млн грн государственных средств на ремонты школьных столовых и пищеблоков.