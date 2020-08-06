Советник Зеленского написал заявление на увольнение

КИЕВ. 6 августа. УНН. Внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, Новиков опубликовал фото с заявлением, датированной 5 августа.

"Решил не отставать от Максима Бахматова (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко - ред.)", - написал Новиков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а на его место назначил Кирилла Буданова.