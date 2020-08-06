Зеленский и Федоров провели встречу с потенциальными инвесторами

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров провели встречу с потенциальными инвесторами, которые готовы инвестировать в проекты в Запорожской области. Об этом Федоров написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Вчера вместе с Президентом провели встречу с потенциальными инвесторами, которые планируют инвестировать в проекты на территории родного Запорожского края", - пишет он.

Отмечается, что один из проектов - дата-центр, который станет маяком для инвестиций в цифровой экономике Украины для других международных партнеров.

"Готов быть инвестиционной няней, папой, кем угодно, чтобы в Украину заходили миллиардные инвестиции, да еще и в сферу цифровой трансформации", - добавил он.

Напомним, точками роста украинской экономики будут развитие промышленности, увеличение переработки в аграрном секторе, поддержка малого и среднего бизнеса, а также привлечение внутренних инвестиций.