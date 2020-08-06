В Минобороны создан совет содействия имплементации реформ

КИЕВ. 6 августа. УНН. Приказом Министерства обороны Украины при оборонном ведомстве создан Совет содействия имплементации реформ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что при Минобороны создан Совет содействия имплементации реформ. Было проведено заседание под председательством заместителя Министра обороны Игоря Старобинского, который назначен главой этого консультативного органа.

"Создание Совета по содействию имплементации реформ инициировал министр обороны Украины Андрей Таран. Такой шаг является свидетельством необратимости реформ в оборонной сфере, ведь цель оборонной реформы неизменна - это достижение соответствия критериям членства в НАТО, приведение сектора безопасности и обороны Украины к стандартам Альянса, совершенствование системы демократического гражданского контроля", - отметил Старобинский.

По словам заместителя Министра обороны, среди других задач, которые будет решать Совет - обеспечение эффективной реализации мероприятий реформирования в контексте реализации политики евроатлантической интеграции, привлечение инвестиций и международной технической помощи для реализации реформ.

Также Совет будет способствовать реформированию единой информационной системы управления оборонными ресурсами и информировать общественность и экспертную среду о содержании, состоянии разработки и реализации отдельных направлений военной реформы.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран и чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс провели встречу, во время которой обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины.