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Ущемление Россией верующих в оккупированном Крыму является поводом для ужесточения санкций - Минреинтеграции

Ущемление Россией верующих в оккупированном Крыму является поводом для ужесточения санкций - Минреинтеграции

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма в связи с решением верховного суда РФ об отказе пересматривать решения о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Постановление верховного суда РФ об отказе пересматривать решения о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе свидетельствует об ущемлении религиозных прав граждан Украины со стороны оккупационной "власти" полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуждает такие действия РФ и требует восстановить крымскую общину ПЦУ в ее правах.

"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права", - заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

По его словам, вытеснение украинского церкви с временно оккупированного РФ Крымского полуострова "является проявлением слабости государства-оккупанта и получит надлежащий ответ Украины".

"Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма", - добавил Яременко.

Так, решение принято в связи с системным нарушением подконтрольной России оккупационной "властью" прав религиозных общин и граждан, проживающих на ВОТ Крыму.

Соответствующий проект акта был направлен в парламент.

Напомним, ранее по инициативе вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, Кабмин принял решение передать из собственности АР Крым в государственную собственность кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги.

Ранее комитет ООН по правам человека потребовал от Российской Федерации воздержаться от выселения религиозной общины Православной церкви Украины из кафедрального собора Св. Равноапостольного князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, аннексия, ПЦУ
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