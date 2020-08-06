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Минюст начал распродажу тюрем

Минюст начал распродажу тюрем

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство юстиции Украины сегодня начало распродажу тюрем. Первым объектом стало помещение Ирпенского исправительного центра в поселке Коцюбинское. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Минюста.

"Мы начинаем большую распродажу тюрем. И первым объектом, который мы предлагаем приобрести бизнесу, является Ирпенский исправительный центр (№132) в пгт Коцюбинское. Площадь зданий - 24 тыс м2, расположенных на земельном участке площадью более 8 га. Расстояние от Киева - всего 2,8 км. На объекте имеются водоснабжение, канализационная сеть и электроснабжение", - говорится в сообщении.

Как отметил глава министерства Денис Малюська, вырученные средства от продажи объекта будут разделены на две части.

"Часть пойдет на развитие нового тюремной инфраструктуры, другая часть - пополнит государственный бюджет", - сказал Малюська.

Напомним, в Министерстве юстиции анонсировали большую распродажу тюрем, которая начнется с выставления на продажу государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр".

Источник: УНН
Теги: тюрьма, Минюст, продажа
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