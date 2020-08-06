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Зеленский прибыл на Донбасс: принял участие в награждении военных

Зеленский прибыл на Донбасс: принял участие в награждении военных

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, где вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области Глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.

"Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные, героические, наши украинские слова: "Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, - за Родину". У нас единственная Родина. Она одна у нас - Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот - вернем все домой", - заявил Зеленский, обращаясь к украинским военным.

Также Зеленский выразил надежду, что Украина "станет такой же большой", как и до начала войны на Донбассе.

"Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен, прежде всего, вам, что вы храните своих собратьев. И это важно. Важно, что выполняется "режим тишины". Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС.

"За личное мужество, проявленное во время боевых действий и образцовое выполнение воинского долга Владимир Зеленский наградил военнослужащих орденом "За мужество" III степени и медалью "За воинскую службу Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский посмертно наградил погибших в ООС военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, награды, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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