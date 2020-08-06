МИД: Украина все еще не получала официального согласия Беларуси на выдачу "вагнеровцев"

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинская сторона еще не получала официального согласия от Беларуси на выдачу арестованных боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевала против украинской армии на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Так, Киев сделал запрос о выдаче боевиков, и этот вопрос был ключевым в ходе вчерашнего разговора президентов Украины и Беларуси.

"Информации о том, что Беларусь уже официально согласилась отдать этих лиц Украине, мы не имеем. Беларусь сразу предоставила нам список задержанных, наши правоохранительные органы его проанализировали и установили, кто является чистым гражданином Украины, у кого украинский и российский паспорта, кто принимал участие в вооруженных действиях в составе российских формирований. Мы максимально все установили, поименно, знаем, сколько их... и наши правоохранительные органы делали запрос об их выдаче", - рассказал Кулеба.

Поэтому министр подчеркнул, что официальной коммуникации о согласии Минска передать боевиков Киеву еще не было.

Напомним, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человек, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевавли на оккупированной части Донбасса.

В то же время, как сообщалось в УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".

Офис генпрокурора Украины уже проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Также в УНН сообщалось, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Беларуси 33 "вагнеровца" являются первыми из 180-200 человек, запланированных для "забрасывания" в страну с целью дестабилизации ситуации. Добавим, что 5 августа Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных.