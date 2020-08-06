Зеленский пообещал за три года модернизировать водоснабжения на Донбассе

КИЕВ. 6 августа. УНН. На модернизацию компании "Вода Донбасса" совместно с партнерами и швейцарскими компаниями хватит три года. Об этом заявил на брифинге во время поездки на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"По модернизации "Воды Донбасса" проекты, как сказал Президент, разрабатываются. Проекты по северной части области уже разработаны, вопросы привлечения и донорских средств", - сказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, у города Торецк, благодаря "режиму тишины", также удалось ликвидировать порывы и обеспечить подвоз питьевой воды в полном объеме.

"Модернизация всей системы "Вода Донбасса" рассчитана, как минимум, на три года с стоимостью более 5 млрд грн по всем проектам. Постепенно оно выполняется", - добавил Кириленко.

В свою очередь, Президент Зеленский заверил, что за это время будет все выполнено.

"В течение трех лет, я уверен, что под председательством главы ОГА, с нашими партнерами и швейцарскими компаниями - мы все это сделаем, это точно", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, где вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС.