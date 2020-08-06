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У Венедиктовой на столе 5 уголовных заявлений против главы энергетического Комитета ВР - Москаль

У Венедиктовой на столе 5 уголовных заявлений против главы энергетического Комитета ВР - Москаль

Геннадий Москаль

КИЕВ. 6 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктора имеет ряд оснований возбудить уголовные производства против главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает УНН.

Только он подал Генпрокурору 5 соответствующих заявлений.

"Пять заявлений я написал госпоже Венедиктовой по преступлениям господина Геруса. Только прокурор может открыть уголовное производство в отношении народного депутата Украины", - рассказал он.

Москаль уточнил, что по одному из заявлений Генпрокурор уже открыла уголовное производство. По двум фактам, добавил он.

"По четырем - абсолютно отписки. Я обратился в Печерский районный суд, и он дал госпоже Венедиктовой 24 часа открыть уголовные производства. Уже 30-й день ни ответа", - рассказал Москаль.

Он напомнил, что Герус открыл импорт электроэнергии из России, подав соответствующую поправку. Действия нардепа породили спекулятивные схемы на энергорынке и коррупционные схемы на госпредприятии "Центрэнерго", говорит Москаль.

"Сегодня коллапс в электроэнергетике только из-за господина Геруса, только он один отвечает за свои преступные, абсолютно должен отвечать за свои преступные действия", - подчеркнул он.

Напомним, на время пандемии импорт остановили. Однако теперь Герус вновь лоббирует его открытие.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Геннадий Москаль, Украина, энергетика, комитет, нардепы
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