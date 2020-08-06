Гендиректор "Укртрансгаза" Олексеенко покинул свой пост

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сергей Олексеенко покинул пост генерального директора АО "Укртрансгаз" и вместо него теперь осуществляет полномочия исполняющего обязанности на этой должности Сергей Перелома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сергей Олексеенко покинул пост генерального директора АО "Укртрансгаза" с 5 августа 2020 года. С 6 августа 2020 года Сергей Перелома временно осуществляет полномочия генерального директора АО "Укртрансгаза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Олексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года и отвечал за управление финансами. С марта 2019 года он возглавил компанию. За время его руководства в "Укртрансгазе" прошло ряд преобразований, существенно повлиявших на газовый рынок не только Украины, но и ЕС.

"Мы искренне благодарны Сергею за значительный вклад, который он сделал за годы работы в "Укртрансгазе" и Нафтогазе. За это время компания прошла через масштабную трансформацию, укрепила свою репутацию и стала полноправным игроком на газовом рынке Европы", - отметил глава группы "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Напомним, цена на природный газ для бытовых клиентов в августе выросла на 0,27 грн и составляет 3,24 грн / куб.м.