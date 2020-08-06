Осенью состоится первая онлайн-встреча украинского и малазийского бизнеса - Кулеба

КИЕВ. 6 августа. УНН. Первая онлайн-встреча украинского и малазийского бизнеса, посвященная пищевой промышленности и аграрным технологиям, состоится 15 сентября. Об этом во время брифинга рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Хочу проинформировать вас о нашей работе в сфере продвижения украинского экспорта и привлечения иностранных инвестиций в Украину. Это один из ключевых приоритетов, который я, как министр, поставил в центр работы Министерства иностранных дел. И 15 сентября мы организовали первую вообще в истории онлайн-встречу украинского и малазийского бизнеса. Участие в этой встрече примут 300 компаний, то есть это очень большой форум. Эта встреча является также частью активизации наших усилий на азиатском направлении, и Малайзия является чрезвычайно перспективным рынком для украинских экспортеров, поэтому мы и прилагаем такие усилия для продвижения украинского экспорта в мире", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что чем больше экспорт, тем больше возвращается денег в украинскую экономику, тем больше налогов уплачивается, тем больше рабочих мест создается.

"Первая встреча будет посвящена пищевой промышленности и аграрным технологиям", - отметил глава МИД.

Ранее УНН писал, что Украина с Молдовой готовы выйти на новый уровень отношений между странами.