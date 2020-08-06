В украинских университетах появится курс по инновационному предпринимательству - МОН

КИЕВ. 6 августа. УНН. Начиная с сентября этого года стартует пилотный проект "Предпринимательский университет", в рамках которого в украинских вузах будут преподавать курс "Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"В сентябре стартует пилотный проект "Предпринимательский университет", в рамках которого в украинских вузах будут преподавать курс "Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами". Его вводит Стартап-инкубатор YEP совместно с Министерством образования и науки, Министерством цифровой трансформации, "Дия.Бизнес" и Украинским фондом стартапов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная цель проекта - развитие предпринимательской образования и стартап-движения в университетах Украины.

Так, на первом этапе курс "Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами" будет внедрен в пилотных университетах. Его интегрируют в пределах имеющихся дисциплин или будут включать как предмет для выбора.

В первом семестре 2020-2021 учебного года преподаватели университетов пройдут предварительное обучение по тематике курса (онлайн 26-28 августа), а также будут получать постоянную поддержку экспертов и менторов YEP.

Во время курса студенты создадут собственные стартап-проекты и подадут их на участие в конкурсе стартапов. Лучшие команды получат индивидуальную менторскую поддержку от YEP, "Дія.Бізнес", Украинского фонда стартапов, Cisco, OKKO, Genesis, REACTOR.UA, TechUkraine и других партнеров проекта.

"Мы давно работаем с университетами, но впервые интегрируем управления стартапами в образовательный процесс. Работа студентов над стартапами будет засчитываться как официальная дисциплина в университете. Очень важно также, что мы будем постоянно повышать квалификацию преподавателей этого курса", - комментирует основатель YEP Андрей Заикин.

Чтобы присоединиться к программе, уполномоченным лицам от университетов необходимо до 15 августа заполнить анкету.

Сообщается, что университеты, которые примут участие в пилотном проекте, смогут принять участие в следующих этапах проекта "Предпринимательский университет".

Напомним, с 1 сентября в школах необхидно соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате.