В Львовской области показатели выявления некоторых онкозаболеваний улучшились в два раза - Степанов

КИЕВ. 6 августа. УНН. За два года, пока длится программа онкоскрининга во Львовской области, показатели выявления онкозаболеваний по некоторым направлениям улучшились в два раза - до 30%. Об этом на брифинге во время поездки во Львовскую сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Посетил Областную клиническую больницу... Ну и конечно онкологический центр, тоже достаточно большой, мощный, один из крупнейших онкологических центров в Украине, который лечит около 25 тыс. онкобольных в год... Интересные программы, которые воплощаются, мне было интересно пообщаться непосредственно с людьми, которые эти программы воплощают. Это вопрос онкоскрининга, вопросы выявления на начальных стадиях тех или иных онкозаболеваний, программа которых началась во Львовской области и за два года показатели улучшились по некоторым направлениям в два раза. То есть, обнаруживали на начальных стадиях 15%, например, по разным онкозаболеваниям, а сейчас это уже 30%", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что это уже совсем другие прогнозы для человека с точки зрения лечения и его стоимости.

Напомним Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.