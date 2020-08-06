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Красный Крест отправил в ОРДЛО 73 тонны гуманитарной помощи

Красный Крест отправил в ОРДЛО 73 тонны гуманитарной помощи

КИЕВ. 6 августа. УНН. В течение суток на КПВВ на Донбассе оформили 7 грузовиков с гуманитарной помощью, общим весом 73 тонны. Жителям ВОТ направили средства гигиены, вещи для детей, средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В течение суток военнослужащие Луганского и Донецкого отрядов из КПВВ пропустили 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в КПВВ "Станица Луганская" пограничники оформили 4 автомобиля с 13-ю тоннами гуманитарной помощи.

"Жителям временно оккупированных территорий, которые непосредственно страдают от российской агрессии, направлено средства для стирки, необходимые вещи для малышей, защитные очки и хирургические маски. Кроме того, из КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк от МККК проследовало 3 грузовика с 60-ю тоннами продуктовых наборов", - добавили пограничники.

Напомним, в конце июля на оккупированные территории через линию разграничения в Донбассе последовало 7 грузовиков МККК с гуманитарной помощью.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Красный Крест
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