Минздрав планирует в сентябре увеличить количество ПЦР-тестов до 25 тыс. в сутки

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Министерстве здравоохранения ожидают, что в сентябре в Украине будет осуществляться 25 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 в сутки. Об этом на брифинге во время поездки во Львовскую область говорил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сегодня было сделано почти 18 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Конечно, и дальше задача, которая поставлена - чтобы мы вышли где-то на 25 тыс. уже в сентябре тестирований в сутки. То есть, у нас есть утвержденные алгоритмы, максимально, чтобы люди, которые или у кого есть симптоматика коронавирусной болезни - чтобы максимально быстро им делали тесты без каких-либо проволочек. Конечно, оно возникает, потому что не хватает людей, которые могут делать, не хватает оборудования, мы постоянно наполняем. То есть, мы за 4 месяца увеличили в разы, на порядок, это количеством тестов. Но мы признаем, что да, действительно есть проблемы, но мы четко знаем, каким образом их решать", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что иногда проблемы решают точечно.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине проведено рекордное количество тестов на коронавирус, всего - 35 902 тестирования.