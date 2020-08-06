Главы МИД Германии и России на следующей неделе обсудят ситуацию в Украине

КИЕВ. 6 августа. УНН. На следующей неделе в Москву с рабочим визитом прибудет глава МИД Германии Хайко Маас. Об этом заявил замдиректора Департамента информации МИД РФ Антон Зайцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского дипведомства.

"11 августа с рабочим визитом Москву и Санкт-Петербург посетит Федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас", – сказал Зайцев.

По его словам, переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и МИД Германии Хайко Мааса запланированы на первую половину дня.

"Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение в Украине, в Сирии и Ливии, ситуацию вокруг Совместного плана действий в отношении иранской ядерной программы, а также по проблематике глобальной стабильности и стратегической безопасности. Разумеется, будут затронуты отношения Россия-ЕС с учетом председательства Германии в Совете Евросоюза во второй половине 2020 года", – заявил представитель МИД РФ.

Как сообщал УНН, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года.