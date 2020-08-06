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Дуда в речи на инаугурации вспомнил об Украине: в Киеве отреагировали

Дуда в речи на инаугурации вспомнил об Украине: в Киеве отреагировали

Анджей Дуда

КИЕВ. 6 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил президента Польши Анджей Дуду за слова поддержки в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Спасибо Президенту Польши за слова поддержки", - написал Шмыгаль, цитируя слова Дуди о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Так, Дуда сегодня во время своей речи на инаугурации вспомнил об Украине.

"В 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ ... важная задача будет заключаться в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа - Украины", - сказал Дуда.

Напомним, Дуда официально остается на второй срок.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Анджей Дуда
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