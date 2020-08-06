Венедиктова поговорила с генпрокурором Беларуси об экстрадиции "вагнеровцев": детали

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Украины запрашивать выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси, передает УНН.

"... Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с Генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком. Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса Генерального прокурора запрашивать выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе, Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайства об их экстрадиции, после получения которых, Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь.

"Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной", - говорится в сообщении.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила своего коллегу в поддержке взаимности при решении вопросов международного сотрудничества по уголовным делам, добавили в Офисе.

Напомним, Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России из-за задержанных "вагнеровцев".

Как сообщал УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевавших на оккупированной части Донбасса. В то же время, как сообщал УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".

Добавим, что 5 августа Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе.