В СНБО ответили Зеленскому относительно защиты экономических интересов и ситуации вокруг "Мотор Сичи"

КИЕВ. 6 августа. УНН. Аппаратом СНБО Украины принимаются исчерпывающие меры по сохранению приоритетности национальных интересов государства в вопросе развития стратегических предприятий и предотвращения передачи незаконным способом другому государству украинских оборонных технологий. Так Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал информацию о ситуации, которая сложилась вокруг деятельности компании ПАО "Мотор Сич", передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как отметили в СНБО, ПАО "Мотор Сич" - предприятие стратегического значения. Технологии и разработки украинских ученых в области авиастроения составляют неотъемлемое интеллектуальное достояние Украины.

"Аппаратом СНБО Украины по поручению Президента Украины Владимира Зеленского принимаются исчерпывающие меры по сохранению приоритетности национальных интересов государства в вопросе развития стратегических предприятий и предотвращения передачи незаконным способом другому государству украинских оборонных технологий", - отметил Данилов.

По его словам, стратегическим приоритетом государственной политики в отношении ПАО "Мотор Сич" является развитие предприятия, как базового для выполнения государственного оборонного заказа в производстве современных двигателей, в том числе для новейших разработок украинских крылатых ракет.

Данилов напомнил, что с целью обеспечения национальных интересов в сфере авиационных двигателей было принято соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины № 58 "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", которым определены конкретные задачи Кабинета министров Украины и другим государственным органам, говорится в сообщении.

Напомним, Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля принять безотлагательные меры по защите экономических интересов государства.