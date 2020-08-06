Украина сегодня доминирует в Минском формате - Ермак

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня Украина доминирует в Минском формате, Украина доминирует в нормандской формате. Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как отметили в Офисе, Ермак отметил активизацию с украинской стороны в продвижении к миру.

Он добавил, что сейчас украинская власть сформировала очень мощную команду, и это будет способствовать мирному урегулированию на Донбассе.

"Сегодня Украина доминирует в Минском формате, Украина доминирует в нормандской формате. Мы создали конструкцию, которая дает возможность всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет - все увидят, кто не хочет мира", - подытожил Андрей Ермак.

Напомним, Президент Зеленский сообщил, что в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины войдет первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин.

На прошлой неделе первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ.