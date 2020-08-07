Экс-министры энергетики поддержали идею Буславец построить в Украине водородный завод

КИЕВ. 7 августа. УНН. Идея руководительницы Минэнерго Ольги Буславец строить в Украине водородный завод имеет все шансы на успешную реализацию. Об этом в комментарии УНН заявил эксминистр топлива и энергетики Иван Плачков.

"Это - хорошая идея и хорошая перспектива для Украины. Завод будет производить водород в момент минимального потребления электроэнергии, что нивелирует проблемы с регулированием пиков минимумов и максимумов в энергосистеме", - говорит он.

Главное - найти профессионального и надежного инвестора, констатировал Плачков.

Эксминистр топлива и энергетики убежден, что вскоре вопрос строительства водородного завода будет актуальным не только в Украине.

"Думаю, что в будущем эта практика будет расширяться по всему миру", - добавил он.

Мнение Плачкова разделяет бывший министр топлива и энергетики Юрий Продан.

Благодаря усилиям Минэнерго водород получил шанс стать главным источником энергии для "зеленого" будущего, уверен он.

Впрочем, по мнению Плачкова, построить водородный завод быстро не удастся.

"Ведь нужны серьезные инвестиции. Это хорошая перспектива, но на будущее", - говорит он.

Напомним, Буславец ищет пути выгодного сбыта избыточной электроэнергии, производимой Украины. Обсуждают проекты строительства водородного завода и дата-центров.