Судьбу предприятия "Мотор Сич" решать в суде - Шмыгаль

КИЕВ. 6 августа. УНН. Доля компании “Мотор Сич”, которая является ведущим производителем двигателей для авиации и их запчастей в Украине и в мире, стала вопросом геополитики. Скорее всего, она будет решаться в суде, заявил в интервью “Радио Свобода” премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

“Украина — государство с рыночной экономикой. Соответственно, государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций одним инвесторам, другим, покупку этих акций кем угодно. И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире”, — отмечает глава правительства.

Шмыгаль добавил, что “вопрос „Мотор Сичи“ — действительно сложный”. “Он лежит в разрезе не просто политики, а геополитики. Поэтому он будет решена в судебном порядке, поэтому нельзя сказать, что должно быть так или иначе, потому что это будет давление на суды”, — считает премьер.

Шмыгаль уточнил, что вопрос можно решить путем переговоров между государством, нынешним и потенциальным инвесторами. Премьер-министр добавил, что правительство пока не ведет международных переговоров о судьбе стратегического предприятия. Также Денис Шмыгаль выразил уверенность в том, что при любом развитии событий надо учитывать интересы трудового коллектива, сохранить предприятие и не потерять его технологий, критически важных для Украины.

Ранее 6 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю правительства Денису Шмыгалю с письмом, в котором “призвал безотлагательно принять совместно с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны, Службой безопасности Украины исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства”. Впоследствии в СНБО ответили Зеленскому.