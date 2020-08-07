"Хайпа не будет": замглавы МИДа отреагировал на возбуждение против него "дела"

КИЕВ. 7 августа. УНН. Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар считает абсурдным открытие против него дела за высказывания внешнеполитической позиции Украины. Об этом он написал на личной странице в Facebook, передает УНН.

"Театр абсурда, пьеса в 3-х действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИДа Украины (то есть мою скромную персону) за внешнеполитическую позицию Украины", - написал он.

По его словам, в этой истории "хайпа не будет".

"Не комментировал предыдущие акты плохой режиссуры, не буду унижаться и сейчас. Только коротко отмечу следующее: отстаивал и отстаиваю национальные интересы и позицию Украинского государства; действовал в пределах полномочий и компетенции на основании действующего законодательства Украины", - отметил дипломат.

Указывается, что в подписанном письме отражена официальная позиция Украины, а не его личная и он не имел целью "оскорблять национальные чувства кого-любого".

"Оценку профессионализму и эффективности моих действий дает мой непосредственный руководитель - министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства. Готов к защите своей чести, достоинства и доброго имени всеми правовыми средствами. Если кто-то намерен меня "сломать", заставить отказаться от государственного подхода к внешней политике, то, как говорят в Одессе: "Не дождетесь!", - резюмировал Боднар.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Дарья Володина сообщила в Telegram-канале, что по ее сообщению, ГБР открыло уголовное производство относительно возможных неправомерных действий должностных лиц МИДа. Нардеп ссылалась на письмо от МИДа, которое в конце марта было направлено в органы государственной власти с подписью господина Боднара.

В письме говорилось, что Украина официально не признает события 1915 года в Османской империи геноцидом армянского народа. В нем содержалась рекомендация чиновникам воздержаться от участия в памятных мероприятиях по этому случаю на официальном уровне, а также от использования термина "геноцид армянского народа". Также в письме говорится, что в конвенции ООН термин "геноцид" имеет другое определение, а также отмечается, что Армения не признала геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 годов.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД Армении вызвал посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном.