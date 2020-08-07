Украина близка к договоренности о новых участках разведения войск на Донбассе - Ермак

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украина близка к договоренности с боевиками о новых участках для разведения войск на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что с боевиками было согласовано три новых участка для разведения войск.

"Сегодня мы близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пяти новых участках", - сказал Ермак.

Напомним, в течение нескольких недель Украина надеется на обмен удерживаемыми лицами с боевиками. Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек.