В Минцифры рассказали о пяти компонентах в обучении цифровой грамотности

КИЕВ. 7 августа. УНН. Цифровая грамотность, которой за три года планируют научить 6 млн украинцев, имеет 5 компонентов и касается поиска информации, создания цифрового контента и онлайн-безопасности. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает УНН.

"У Министерства цифровой трансформации большая цель - научить 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года. Цифровая грамотность, по сути, имеет 5 компонентов. Для того, чтобы было проще запомнить: первый - это поиск информации, второй - это коммуникация, коллаборация (то есть, фактически все, что происходит в онлайн). Это работа с электронной почтой, социальными сетями и тому подобное. Третий - это создание цифрового контента. Четвертый - это онлайн-безопасность и пятый - это решение небольших технических проблем самостоятельно", - сказала Валерия Ионан.

Она отметила, что в декабря 2019 года они провели исследование, которое показало, что 53% украинцев имеют цифровую грамотность ниже базового уровня. Чтобы исправить это - создали проект "Дія. Цифрова освіта".

Напомним, на внедрение системы электронного документооборота в Раде уже потратили почти 19 млн грн.