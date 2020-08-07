Опубликован законопроект о деятельности Службы внешней разведки

КИЕВ. 7 августа. УНН. Законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Службе внешней разведки Украины" о деятельности СВР официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 7 августа, передает УНН.

В законопроекте предлагается изложить новую редакцию Закона Украины "О Службе внешней разведки Украины", урегулировать вопросы правового статуса СВР, руководства ее деятельностью и общей структуры.

Также в законопроекте учтены замечания и предложения Главного научно-экспертного управления Аппарата ВР. Так, определено общую структуру Службы, в соответствии с определенной Президентом Украины организационной структуры. А также урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим проектом Закона.

Добавим, что этот Закон вступает в силу одновременно с вступлением в силу Закона Украины "О разведке".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2414-д о внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины.

Как сообщалось в УНН, Верховная Рада Украины направила на доработку с последующим представлением на повторное второе чтение законопроект №2412-д о разведке.