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В большинстве регионов Украины из-за жары ограничили движение крупногабаритного транспорта

В большинстве регионов Украины из-за жары ограничили движение крупногабаритного транспорта

КИЕВ. 7 августа. УНН. В большинстве областей Украины из-за повышения температурного режима введено временное ограничение движения крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"В связи с повышением температурного режима органами местного самоуправления принято решение о введении временного ограничения движения транспортных средств фактической массой более 24 т. Ограничения касаются транспорта с нагрузкой на ось более 7 т при температуре воздуха более 28°C", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены: в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве.

Напомним, на 12-ти ключевых направлениях Киева интенсивность транспортных потоков в июле этого года возросла на 6,5% по сравнению с этим же периодом 2019 года.

Источник: УНН
Теги: транспорт, жара
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