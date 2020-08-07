В ВСУ рассказали о проведении призыва в условиях пандемии COVID-19

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине во время призыва в условиях пандемии COVID-19 призывникам делали тестирование перед отправкой в воинскую часть, а по прибытию они проходили двухнедельную изоляцию. Об этом во время брифинга сообщил подполковник медицинской службы Сергей Моргун - главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.

"Призыв граждан на срочную службу проводился в условиях связанных с мерами, которые осуществляются в государстве с целью недопущения распространения болезни... Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью военных и государственных администраций проводились тестирования на выявление коронавирусной инфекции. Также с целью своевременного выявления больных COVID-19 во время прибытия молодого пополнения в воинские части, было организовано проведение им температурного скрининга, осмотра и опроса. В течение 14 суток молодое пополнение располагалось отдельно от другого личного состава", - отметил он.

Напомним, в Украине на утро 7 августа зафиксировано уже 78 261 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1453.

Как ранее сообщал УНН, по результатам весенней призывной кампании 2020 года в Киеве было призвано 603 человека.